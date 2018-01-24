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الوطن

"الحركة الوطنية" يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: سطروا ملحمة بطولية تاريخية

منذ 31 دقيقة
كتب:  سمر نبيه
"الحركة الوطنية" يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: سطروا ملحمة بطولية تاريخية

الحركة الوطنية

هنأ حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد القائم بأعمال رئيس الحزب، اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل بمناسبة عيدهم الـ66، الذي سطر في جنود وضباط الشرطة ملحمة بطولية يدونها التاريخ بكل فخر واعتزاز .

وعبر الحزب، في بيان صادر اليوم، عن احترامه وتقديره لهذا الجهاز الوطني الذي يقدم أبناءه كل يوم شهداء وأبطال، يضحون بأرواحهم من أجل نصرة الدولة المصرية وحماية جبهتها الداخلية والحفاظ على أمن الشعب وسلامته في معركته الدائرة ضد إرهاب يستهدف كيان الوطن.

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