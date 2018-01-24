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الوطن

إجازة وعفو رئاسي ووثائق بالمجان.. هدايا للمصريين في عيد الشرطة الـ66

منذ 13 دقيقة
كتب: مي طارق
إجازة وعفو رئاسي ووثائق بالمجان.. هدايا للمصريين في عيد الشرطة الـ66

السيسي في احتفال عيد الشرطة

احتفلت وزارة الداخلية، اليوم، بعيد الشرطة الـ66 في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من كبار رجال الدولة.

وقدمت الدولة للمواطنين في احتفالات عيد الشرطة الـ66 خدمات عدة، تأكيدا على أن دور الشرطة لم يقتصر على التصدي لكل من خالف القانون، وتستعرض"الوطن" أبرز هذه القرارات التي صدرت للمواطنين احتفالا بهذه المناسبة:

1. قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس الموافق 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة.

2. إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكل المواطنين العاملين في الدولة، سواء القطاع الخاص أو العام.

3. منحت وزارة الداخلية نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة، ابتدء من 22 يناير حتى 22 فبراير، حرصا من الوزارة على تعميق جوانب التواصل الاجتماعي لنزلاء السجون مع ذويهم.

4. صدر قرار جمهوري بالعفو الرئاسي بقرار 18 لسنة 2018، بشأن العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة، وذلك في إطارعدة مراحل، الأولى: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 من يناير 2018، والثانية: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير لعام 2018.

5. قرر مدير أمن القليوبية، إعفاء أول 10 مواطنين من الرسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة على مستوى 9 وحدات مرورية، بإجمالي 90 مواطنا في المحافظة، وإعفاء أول 10 مواطنين من رسوم استخراج الجوازات، و10 من المتقدمين لتصاريح العمل بالمحافظة ذاتها.

6. استضافت مديرية أمن المنيا، عددا من الأطفال الأيتام بنادي الشرطة، لتنظيم احتفالية لهم وقدمت لهم الهدايا، من أجل إسعادهم.

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بث مباشر| السيسي يصل أكاديمية الشرطة لحضور الاحتفال بعيد الشرطة الـ66

بث مباشر| السيسي يصل أكاديمية الشرطة لحضور الاحتفال بعيد الشرطة الـ66

وصل الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمة الشرطة ليشهد مراسم الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ66.

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