"قطن مصر" في ألمانيا: نطبق تقنيات حديثة لاستعادة الثقة في منتجنا

شاركت جمعية قطن مصر في المعرض الدولي للمفروشات والمنتجات القطنية "هايم تكستايل" والذي عقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا.

وأعلن المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة جمعية قطن مصر، أن الجمعية عرضت أحدث التقنيات وبرامج التحليل والتتبع لجميع مراحل إنتاج القطن المصري، مشيرا إلى ردود الفعل الإيجابية لدى كبرى المستوردين وسلاسل التجزئة العالمية تجاه ما تطبقه الجمعية من اشتراطات للحصول على علامة وشعار القطن المصري لمصدري المنتجات القطنية المصنوعة من قطن مصري 100%.

وأكد رئيس الجمعية، أن المشاركة في هذه المحافل والمعارض الدولية يهدف إلى إتاحة الفرصة لعرض أحدث ما يتم استخدامه لحماية شعار القطن المصري واستعادة الثقة ووضع علامة القطن المصري في المكانة اللائقة بها كأهم وأجود أنواع القطن في العالم.

وأعرب مسؤولون كبار في سلاسل التجزئة العالمية عن تقديرهم للتطور الكبير في استخدام البرامج التي تطبقها الجمعية في جميع مراحل الإنتاج للاطمئنان إلى سلامة القطن المصري والتأكد من خلوه من أي عمليات خلط أو غش.

وقال المهندس خالد شومان المدير التنفيذي للجمعية، إنه تم عرض ما يتم تطبيقه في الجمعية من اشتراطات وبرامج متطورة على أعلى مستوى تقني في العالم بالتعاون مع أكبر شركة للفحص الفني والاختبارات على مستوى العالم، وهي شركة "بيروفيرتياس" مع مراعاة اشتراطات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الأقطان، فضلا عن الاستعانة بالخبرات الدولية في مجال القطن ومن بينهم مستشار الجمعية "جيسي كيرلي"، والذي رأس شركة سوبيما الأمريكية لمدة 36 سنة.

وأكد شومان أن جمعية قطن مصر مستمرة في عمليات البحث والتطوير من أجل تطبيق أعلى معايير الفحص والتحليل سعيا إلى إعادة المنتجات المصرية المصنوعة من القطن إلى مكانتها وريادتها على مستوى العالم.

ونشرت عدة تقارير بحثية وإعلامية متخصصة في مجال القطن والمنسوجات على مستوى العالم إشارة إلى ارتفاع ثقة المستهلك في علامة القطن المصري كما أن سلاسل التجزئة الكبرى في إنجلترا أصبح لديها ثقة كاملة في شعار القطن المصري استنادا إلى الشهادات التي تمنحها الجمعية للموردين ومصدري المنتجات المصنوعة من 100% قطن مصري الأقطان المصرية إلى إنجلترا حتى أصبحت شرطا أساسيا لقبول عمليات التوريد لأسواق إنجلترا ولغيرها من الأسواق العالمية كما جاء في التصريحات التي أدلي بها رؤساء ومديرو كبرى سلاسل التجزئة العالمية ومنها "جونلويس" و"دونلمز".