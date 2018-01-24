"دعم مصر" يفتتح مقرا جديدا في الفيوم لدعم السيسي لفترة رئاسية ثانية

شاركت قائمة في حب مصر، في افتتاح مقر ائتلاف دعم مصر بمحافظة الفيوم، لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، بالقاعة الكبرى بنادي قارون، بحضور المهندس محمد ذكي السويدي رئيس الائتلاف ، وبمشاركة أعضاء قائمة في حب مصر ومحافظ الفيوم والدكتور جمال سامي.

وقال محمد عزت المنسق العام لقائمة في حب مصر، إنه من الضروري في تلك المرحلة دعم الأحزاب والائتلافات السياسية المختلفة لمارثون الانتخابات الرئاسية من خلال النزول للشارع ودعوة المواطنين للمشاركة الفعالة واختيار المرشح الأقوى.

وأضاف المنسق العام، أن مؤسسات المجتمع المدني الوطنية أيضا يقع على عاتقها دوراً هامًا لتوعية الشعب المصري للمشاركة في مارثون الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن القائمة ستعمل بكل قوتها خلال المرحلة المقبلة من أجل إظهار الانتخابات المصرية بمظهر حضاري.

فيما أشارت فاطمة رجب المتحدثة الإعلامية باسم قائمة في حب مصر، إلى أن المشاركة في الافتتاح تاتي انطلاقًا من إيمان القائمة بأهمية دعم الائتلاف ودوره في ضبط توازن البرلمان، وإثراء الحياة السياسية في مصر بشكل عام، مؤكدة أن "دعم مصر" هو "رمانة ميزان" بالنسبة البرلمان.