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الوطن

"منصور": زيارة السيسي لرجال الشرطة تحفزهم وتعطيهم طاقة إيجابية

منذ 29 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"منصور": زيارة السيسي لرجال الشرطة تحفزهم وتعطيهم طاقة إيجابية

اللواء أحمد جاد منصور

قال اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة للاحتفال بالعيد الـ66 للشرطة، يعتبر حافزًا لكل رجال الشرطة وحثهم على بذل المزيد من العطاء والتضحية.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز": "تشريف الرئيس السيسي للاحتفال بيدي طاقة إيجابية لرجال الشرطة".

وتابع: "طلبات التقدم لكليات الشرطة تتزايد بالآلاف كل سنة، وهذا يدل على أن الإنتماء مترسخ في الشعب المصري".

وأردف: "بعد ما كان بيتقدم لكليات الشرطة 25 ألف طالب، بقى يتقدم لنا حوالي 40 ألف طالب عشان نختار منهم 1500 طالب فقط".

واستكمل: "مئات الضباط، قدموا طلبات نقل من أماكن عملهم للانتقال إلى شمال سيناء للمشاركة في الحرب على الإرهاب".

 

 

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