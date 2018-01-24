مقرر التدريب بـ"الأعلى للإعلام": نهدف لتعميق علاقتنا مع شعوب أفريقيا

قال صالح الصالحي، مقرر لجنة التدريب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدورات التي تنظمها اللجنة للإعلاميين الأفارقة لا تهدف فقط للتطوير المهني ولكن لتطوير العلاقات مع الشعوب الأفريقية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ختام الدورة التدريبية الثالثة والثلاثين للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية، وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس وبالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث سلم سفراء عدد من الدول الأفريقية شهادات الدورة للمشاركين فيها على مدار 45 يوما.

وقال "الصالحي" للمتدربين الأفارقة: "نحن في مصر لا نرحب بأهل البيت، وأنتم أصبحتم من أهل مصر بلدكم الثاني"، مشيرًا إلى أن التدريب ليس للتطوير المهني فقط ولكن لتوسيع المعارف وتعميق العلاقات لاستمرار التواصل، متمنيًا أن يظل التعاون بعد عودتهم لبلادهم.

وتابع مقرر لجنة التدريب "من دواعي السرور أن يتواكب الاحتفال بختام الدورة مع أعياد الشرطة وثورة يناير، فهي مناسبة عظيمة نتذكر فيها شهداء الجيش والشرطة ضد الإرهاب الاسود، وادعو لوحدة افريقية ضد كل ما يحاك ضد القارة".