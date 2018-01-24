فرج عامر: السيسي كان حاسما ومعبرا عن إرادة المصريين في خطاب عيد الشرطة

وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة بـ "تاريخي" ومعبر عن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

وقال "عامر"، في بيان صادر اليوم، أن الرئيس كان حاسما ومعبرًا عن إرادة كل المصريين، عندما أكد أن مصر لن تترك ثأرها ضد الإرهاب والإرهابيين، وأن هذا الثأر هو ثأر مصر وكل المصريين، وتأكيده القاطع بأن الشعب المصري رفض أن تكون مصر قاعدة للإرهاب وكلف الجيش والشرطة بالقضاء على الإرهاب نهائيا، وأن مصر وقفت بمفردها تواجه ظاهرة الإرهاب الأسود.

وأكد رئيس لجنة الشباب، تأييده لتأكيد الرئيس بأن الأخطار والتحديات التي تواجه مصر كبيرة، وأن هدف الأشرار لم ينتهي، وأن العين على مصر،مضيفا "لكن لن يستطع أحد النيل من مصر، لأن شعبها متماسك"، متوجها بالتحية والتقدير للرئيس الذي أعلن تقديره لعطاء رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وتوجه "عامر"، بالتهنئة للرئيس واللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وصف ضباط وجنود الداخلية في عيد الشرطة، داعيًا الله أن يسكن شهداء الشرطة فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.