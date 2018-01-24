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الوطن

"البحوث": حصول أصحاب المخابز على الدعم الموجه لبطاقات المواطنين "حرام"

منذ 11 دقيقة
كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى
"البحوث": حصول أصحاب المخابز على الدعم الموجه لبطاقات المواطنين "حرام"

أرشيفية

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الدعم الذي توفره الدولة على بعض السلع هبة ؛ وقد وضعت الدولة شروطا لاستحقاق هذه الهبة ، وقد أمر الله تعالى بمراعاة شرط المانح لغيره، وحرَّم التحايل على هذا الشرط.

وأضافت في معرض ردها على سؤال:"ما حكم أخذ صاحب المخبز بطاقات التموين من الجمهور وإعطاء صاحب البطاقة جزء من المال مقابل انتفاع صاحب المخبز بالرصيد الذي تمنحه الحكومة لحامل البطاقة التموينية؟"، أن حامل البطاقة التموينية لا يملك عين الدعم وإنما يستحق الانتفاع به بناء على شرط الواهب المانح له وهو الدولة.

وأن التحايل لأخذ ما لا يستحقه الانسان من باب أكل أموال الناس بالباطل وفيه إضرار بالدولة وبالجهات الخدمية التي تستفيد من هذا الدعم ، وكل من يشارك في هذا فهو آثم شرعا وإن أخذ صاحب المخبز للبطاقات التموينية من الجمهور والانتفاع بما فيها من رصيد وإعطاء حامل البطاقة مبلغا من المال حرام شرعا .

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