"الصحة": رفع درجة الاستعداد بمراكز السموم على مستوى الجمهورية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم رفع درجة الاستعداد بمراكز السموم بالمحافظات، وتوفير الأدوية، والمستلزمات، بالإضافة للتنسيق بين مراكز السموم بالمستشفيات، ومركز الخدمات الطارئة "137"، لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والإبلاغ الفوري عن أية حالات سموم فور وصولها.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة للتأمين الطبي الشامل لاحتفالات ذكري 25 يناير.

وأوضح أنه سيتم تكثيف الرقابة على محلات ومصانع الأغذية من حيث الاشتراطات الصحية، والشهادات الصحية، واخذ عينات وفحصها معمليًا، واتخاذ الاجراءات القانونية فى ضوء المخالفات، وايضا التعامل الفورى فى حالة الابلاغ عن اى مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين.