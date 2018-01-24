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الوطن

"فاروس": إضافة 5 شركات جديدة للمؤشر الثلاثيني

أمس PM 11:49
كتب: وكالات
"فاروس": إضافة 5 شركات جديدة للمؤشر الثلاثيني

بنك استثمار فاروس

توقع بنك استثمار فاروس أن تتم إضافة 5 شركات جديدة بالمؤشر الثلاثيني، خلال عملية المراجعة الدورية للمؤشر والتي ستتم مطلع فبراير بينما يتم في المقابل استبعاد 5 شركات.

وقال بنك الاستثمار في ورقة بحثية صادرة، عنه اليوم إن الشركات الـ5 التي توقع فاروس إضافتها، هي مصر للألومنيوم، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وجي بي أوتو، وجهينة للصناعات الغذائية، والقابضة المصرية الكويتية.

وفي المقابل رجح استبعاد أسهم العربية للأسمنت، والشركة المالية والصناعية، والقاهرة للزيوت والصابون، والنساجون الشرقيون، والعربية للصناعات الغذائية "دومتي".

وقال إن عمليات إضافة واستبعاد أسهم من وإلى المؤشر الثلاثيني، تتم وفقًا لمعايير أبرزها معدلات السيولة، والتي تعد أهم عنصر في هذا الأمر، والتي يتم قياسها عبر حساب القيمة الإجمالية، لتداول سهم الشركة خلال فترة 6 أشهر سابقة لتاريخ التعديل، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتتم عملية المراجعة لمؤشر السوق الرئيسية EGX30 ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بشكل نصف سنوي، في مطلع فبراير، ومطلع أغسطس كل عام.

يشار إلى أن أعمال المراجعة الأخيرة التي تمت للمؤشر الثلاثيني وتم تطبيقها مطلع أغسطس 2017، أسفرت عن إضافة 4 شركات، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي "مصر"، والمالية والصناعية المصرية، والصناعات الكيماوية المصرية "كيما".

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