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الوطن

"المغازي" يكشف مهام حملة السيسي بعد تقديم أوراق ترشحه

أمس PM 11:33
كتب: أحمد عنتر
"المغازي" يكشف مهام حملة السيسي بعد تقديم أوراق ترشحه

الدكتور عبد الله المُغازي

قال الدكتور عبد الله المُغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنّ أبرز مهام حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم أوراق الترشح بَعد إجرائه للكشف الطبي سواء كانت توكيلات أو التزكيات التي جاءت كثيرة من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة لتنظيم لقاءات جماهيرية في المحافظات.

وأضاف المغازي، خلالَ لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المُذاع على شاشة "الغد"، أنّ تقديم توكيلات من المواطنين للهيئة الوطنية للانتخابات تحمل رسالة سياسية وشعبية متمثلة في التأييد الشعبي الذي هو أقوى من تأييد أعضاء البرلمان، في إشارة إلى ما تقدمت به حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للهيئة الوطنية.

وتابع المُغازي، أنّه "حتى هذه اللحظة لا يُوجد حتى الآن مرشح منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك كنّا نَتمنى من الأحزاب الدفع بمرشح سياسي".

 

 

 

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