11 مليار جنيه تراجعا في رأس المال السوقي للبورصة خلال 4 جلسات

أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة تراجع رأس المال السوقى للبورصة نحو 11 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عند مستوى 850.798 مليار جنيه بتراجع بنسبة 1.3% عن الأسبوع الماضي.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 416.133 مليار جنيه إلى 409.940 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة تراجع 1.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 237.837 مليار جنيه إلى 242.934 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.1%،وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقا من 653.970 مليار جنيه إلى 652.874 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.2%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1580 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى،وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1533 ألف سند تقريبا.