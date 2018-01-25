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الوطن

المكسيكية فيرونيكا تتوج بلقب ملكة جمال القارات لعام 2017

اليوم AM 12:11
كتب: صلاح عبد الله
المكسيكية فيرونيكا تتوج بلقب ملكة جمال القارات لعام 2017

ملكة جمال القارات

توجت المكسيكية "فيرونيكا سالس" بلقب ملكة جمال القارات بعد منافسة قوية خاضتها مع 77 ملكة جمال من 65 دولة في التصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال القارات المقامة بالغردقة.

وشهد الحفل الختامي تقديم المتسابقات استعراضات بارتداء الأزياء الوطنية لكل متسابقة وسط حضور من المئات من السائحين الأجانب وفازت ملكة جمال الهند بجائزة أفضل زي وطني، وفازت ملكة جمال باراجوي بجائزة أفضل ثوب سهرة، وملكة جمال فيتنام جائزة اختيار الناس، وملكة جمال كوريا جائزة آنسة الشرق وملكة جمال الدنمارك جائزة ملكة جمال الطاقة، وملكة جمال غوادلوب جائزة الآنسة الجذابة، وملكة جمال بولندا جائزة وجه الجمال.

وبدأت مساء اليوم فعاليات الحفل الختامى المسابقة بأحد فنادق الغردقة وشاركت بمسابقة ملكة جمال القارات مصر وجنوب السودان، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، ولبنان، وفرنسا، والعراق والجزائر، إضافة إلى العديد من الملكات بمختلف دول العالم ومثلت مصر بها تهانى حسن.

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