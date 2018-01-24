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الوطن

معهد البترول الأمريكي: مخزون النفط الخام يرتفع 4.8 مليون برميل

أمس PM 11:42
كتب: وكالات
معهد البترول الأمريكي: مخزون النفط الخام يرتفع 4.8 مليون برميل

النفط - ارشيفية

قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام التجارية زادت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يناير كانون الثاني لتصل إلى 416.2 مليون برميل بعد انخفاضات على مدى تسعة أسابيع متتالية، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 3.6 مليون برميل،وزادت مخزونات البنزين 4.1 مليون برميل .

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 1.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 1.5 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل يوميا إلى 8.3 مليون برميل يوميا.

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