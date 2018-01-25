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الوطن

إحالة 107 من العاملين بمستشفى كفر الزيات في الغربية للتحقيق

اليوم AM 12:28
كتب: رفيق محمد ناصف
إحالة 107 من العاملين بمستشفى كفر الزيات في الغربية للتحقيق

رئيس مدينة كفر الزيات يتفقد الخدمات الطبية

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إحالة 107 من قوة العاملين بمستشفى كفرالزيات العام والمركز الطبى للتحقيق بالشئون القانونية بمديرية الصحة بسبب التغيب، وترك العمل وعدم الانضباط الوظيفي.

جاء ذلك على خلفية مرور مفاجئ، لرئيس مدينة كفر الزيات مساء اليوم الأربعاء، على المستشفى العام وتفقد وحدة الغسيل الكلوي، وقسم الاستقبال، والعيادات الخارجية و مرور مفاجئ أيضا على المركز الطبي، بمبنى مجمع الإدارة الصحية وتفقده الأقسام المختلفة.

رصد شعلان، غياب وترك عمل لـ 87 من قوة العاملين بالمستشفى العام، عبارة عن 58 طبيب و14 ممرضة و15 إداري، كما تبين غياب، وترك عمل لـ 15 طبيب و5 ممرضات بالمركز الطبي، فأصدر قراره السابق.

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