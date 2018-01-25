بيونج يانج تدعو لإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية في دولة واحدة

دعت كوريا الشمالية نظيرتها الجنوبية إلى إعادة توحيد الكوريتين وحثت كل الكوريين، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، على التعاون والتواصل فيما بينهم، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وذكرت وسائل إعلام محلية في كوريا الشمالية، أن بيونج يانج ستواجه كل التحديات لأجل إعادة "توحيد شبه الجزيرة الكورية".

وحثت بيونج يانج، الكوريين على إحراز "اختراق" لأجل إعادة التوحيد دون مساعدة من الدول الأجنبية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أن التوتر العسكري كان العائق الأبرز أمام تحسين العلاقات بين الكوريين.

وأضافت أن المناورات العسكرية مع قوى خارجية في إشارة إلى تدريبات كوريا الجنوبية مع الجيش الأمريكي، لم تكن عاملا مساعدا.