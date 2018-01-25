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الوطن

طارق الخولي: لم يعد لدينا رئيس يحكم بلا فترات زمنية محددة

منذ 18 دقيقة
كتب: شريف سليمان
طارق الخولي: لم يعد لدينا رئيس يحكم بلا فترات زمنية محددة

طارق الخولي

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن ثورة يناير تعتبر حدثًا ساميًا وعظيمًا في تاريخ مصر، موضحًا أن مصر باتت تتطلع إلى غدٍ سياسي أفضل. 

وأضاف الخولي خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز": "كان لا بد لأبناء الثورة أن يتحدوا ليخرجوا بمشروع الثورة إلى سياسات على أرض الواقع، لتحقيق أهداف الثورة". 

وتابع: "أعتقد أننا في منتصف الطريق، الثورة تسعى إلى تحقيق أهدافها، لم يعد لدينا رئيس في الحكم بلا فترات زمنية محددة، وأصبحت كل مؤسسات الدولة تشهد انتخابات حرة ونزيهة، كما يوجد دستور يعزز الحقوق والحريات، ويرسم العلاقة بين السلطات بشكل منضبط".

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