"من أجل مصر": توكيلات السيسي تقترب من 20 ألفًا في المنيا

قال الدكتور زين الأطناوي المنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، إن عدد استمارات التأييد التي حررها المواطنون، من أبناء محافظة المنيا للرئيس السيسي، اقتربت من 20 ألف توكيل حتى الآن، ومن المقرر الإعداد لمؤتمر صحفي للإعلان عن الأعداد النهائية للتوكيلات التي، تم تحريرها خلال الفترة الماضية.

وكانت مكاتب الشهر العقاري على مستوى المحافظة، شهدت إقبال كبير من المواطنين على تحرير استمارات التأييد، لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة.

وقالت مصادر بالشهر العقارى، إن 99% من المواطنين الذين يحرورن استمارات التأييد، لصالح الرئيس السيسي، وقد خصصت مكاتب الشهر العقاري موظفين لاستقبال المواطنين، من راغبي التوقيع على استمارات التأييد إلى يتم توزيعها بالمجان.