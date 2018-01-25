سلمى حمدين صباحي لـ"الوطن": والدي لن يخوض الانتخابات الرئاسية

منذ الإعلان عن بدء الماراثون الانتخابي الرئاسي، وتكاثرت العديد من الأقاويل عن ترشح شخصيات عدة بارزة في الانتخابات المقررة في مارس المقبل، وكان آخرهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وفقا لما أورده الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، قائلا إنه يتوقع ظهور مرشح رئاسي جديد على الساحة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذا المرشح هو "صباحي".

ومن ناحيتها، نفت سلمى صباحي، نجلة المرشح الرئاسي السابق، ترشح والدها حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت سلمي، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن حمدين صباحي سبق أن أكد منذ عامين نيته عدم الترشح في الانتخابات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مستنكرة الأنباء المتداولة عن اتخاذه هذه الخطوة مؤخرا، قائلة إنها خالية من الحقيقة تماما.

وكان أن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، قال في حوار مع برنامج "بلا قيود" على قناة "BBC عربي"، سبتمبر الماضي، إنه يدعو كل القادرين على أداء الواجب الوطني أن يترشحوا لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2018، مؤكدا أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، مضيفا: "جربت مرتين، ومن حق مصر أن ترى من هو أفضل وأقدر مني على أداء هذا الدور".