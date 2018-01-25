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الوطن

برلسكوني: أولويتنا تعديل معاهدة "دبلن" حول الهجرة

منذ 18 دقيقة
كتب: وكالات
برلسكوني: أولويتنا تعديل معاهدة "دبلن" حول الهجرة

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق- سيلفيو برلسكوني-صورة أرشيفية

قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، إن الأولوية على المستوى الأوروبي بالنسبة لتيار يمين الوسط تكمن في تعديل معاهدة دبلن على الفور.

ورأى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أنه عليهم الاعتراف بمن لهم الحق في البقاء في أوروبا لأنهم يفرون من الحرب أو الديكتاتورية، لكن هذا يسير ببطء شديد، وعندما كان بالإمكان إعادة توزيع 98 ألف شخص في أوروبا، لم نتمكن من تحديد سوى 10 آلاف شخص كلاجئين، بينما حددت اليونان 21 ألفا، فكانت أفضل منا، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

وعاد زعيم (فورتسا إيتاليا) إلى القول إن المهاجرين الذين لدينا، يضطرون لتأمين عيشهم وللأسف، بممارسة الدعارة أو ترويج المخدرات، ويصبحون يداً عاملة للجريمة المنظمة، حيث يجب أن يرتكبوا جرائم من جميع الأنواع للبقاء على قيد الحياة.

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