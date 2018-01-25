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الوطن

فلاديمير بوتين: نسعى لإحياء التعليم الإسلامي في روسيا

منذ 32 دقيقة
كتب: وكالات
فلاديمير بوتين: نسعى لإحياء التعليم الإسلامي في روسيا

بوتين

تعهد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، بدعم حكومته سبل إحياء التعليم الديني الإسلامي في البلاد، مشيرا إلى أنّ الإسلام جزء لا يتجزأ من الثقافة الروسية، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع عدد من رموز الدين الإسلامي الروس في مدينة "قازان" جنوب غرب روسيا بالقول: "الإسلام التقليدي جزء لا يتجزء من النظام الثقافي الروسي، فهو مكوّن مهم للغاية لعناصر الشعب الروسي متعدد العرقيات".

وأوضح أن دعم التعليم الديني الإسلامي سيتم من خلال إقامة شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية الرئيسية المدعومة من الدولة في روسيا.

وبحسب موقع "موسكو تايمز" الإخباري الروسي الخاص، أكد بوتين خلال الاجتماع، الدور المهم الذي يلعبه رجال الدين المسلمين الروس في مواجهة التطرف الديني.

وأكد "تلك الأفكار (المتطرفة) حتى الهدامة منها، يمكن معالجتها بمساعدة أفكار آخرين".

ويبلغ عدد المسلمين في روسيا نحو 20 مليون مسلم من إجمالي عدد السكان المقدر بنحو 144 مليون نسمة، بحسب تقارير إعلامية عدة. ويعد المسلمون ثاني أكبر شريحة دينية في المجتمع الروسي بعد المسيحيين، وفق "موسكو تايمز".

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