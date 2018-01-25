تحرير محضر ضد مدير مكتب تموين "ترسا" لسوء إدارته

حررت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، خلال حملة مكبرة، بمراكز المحافظة، محضرا ضد مدير مكتب تموين ترسا، بمركز سنورس، لسوء الإدارة وسوء تقديم الخدمات للمواطنين، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بلاغا يفيد بتحرير حملة تموينية محضر رقم 515 لسنة 2018م، ضد "جمعة. س. م" (39 سنة-سنة)، رئيس مكتب تموين ترسا، ومقيم بقرية السعدية بمركز سنورس، لسوء إدارته للمكتب فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية، وتقديم الخدمات التموينية المختلفة للمواطنين، وأخطرت النيابة للتحقيق.