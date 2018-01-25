مفيد عاشور ينعى مصطفى طلبة: رفيق رحلة نضال وكفاح

نعى الفنان مفيد عاشور الفنان الراحل مصطفى طلبة، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

وعبر "عاشور" عن حزنه قائلًا على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هزني وبشدة خبر وفاة الصديق مصطفى طلبة، توقف الزمن برهة وكأنني غير مصدق، ولكني أفقت على حقيقة الموت المتربص بنا جميعًا دون استثناء، لايفرق بين صغير وكبير، عليل وصحيح البدن كلُّ حين يحين وقت مغادرته".

وتابع "الصديق مصطفى طلبة رفيق رحلة نضال وكفاح كم تحمل، ولكنه الآن عند من لايظلم ولايجور، عند من يحنو علينا جميعًا، عند الودود الرحيم، وأدركت نهاية المطاف (ترحل وحيدًا)".