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الوطن

"يوتوبيا" تقدم أحدث عروضها بعنوان "سندريلا سيكريت" فبراير القادم

منذ 25 دقيقة
كتب: الوطن
"يوتوبيا" تقدم أحدث عروضها بعنوان "سندريلا سيكريت" فبراير القادم

سندريلا سيكريت

تستعد فرقة "يوتوبيا" المسرحية لتقديم أحدث عروضها بعنوان "سندريلا سيكريت" عن نفس الكتاب للكاتبة هبه السواح وصياغة مسرحية منال مغربي ومن إخراج محمد حافظ، وذلك يوم الجمعة 16 فبراير بمسرح رومانس.

وعن العرض يقول محمد حافظ مؤسس ومخرج فرقة "يوتوبيا": "وقع اختياري على كتاب سندريلا سيكريت لأن ليس كتاب نمطي أو رواية متوقعة، فهي تناقش جانب معين ولكنه كتاب شامل يحاول وضع المرأة في صورتها الواقعية، كما يعالج العرض مشكلات المرأة بأسلوب علمي ومنطقي".

وتابع حافظ: "العرض يمنح المشاهد فرصة وضع الأسئلة والإجابة عليها، حتى توضح له الإجابات كيفية اتخاذ القرارات المناسبة في الحياة".

وقدمت فرقة "يوتوبيا" العديد من العروض الفنية "الكلاب الإيرلندي، المهرج، اكليل الغار، طيبة، شيش بيش، صح النوم  وفيمنست"، والعديد من عروض المونودراما أبرزها: "عروسة ماريونت، المتلعثم، الكوتشي، فستان فرح، انا في كلمتين، الدمية، حكايات المهرج، أحلام ممنوعة، اوهامتكو، فلان، هلوسة ومفتاح صول"

كما حصلت الفرقة على العديد من جوائز التمثيل والموسيقى والإخراج، كما فازت بأفضل عرض مسرحي في اليوبيل الفضي لمهرجان "زفتى" المسرحي والمركز الثاني في مهرجان الساقية المسرحي الحادي عشر والمركز الثاني لمهرجان إسكندرية الدولي.

 

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