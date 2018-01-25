بالأسماء| "الوطنية للانتخابات" تقبل طلبات 24 منظمة لمتابعة "الرئاسية"

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طلبات 24 منظمة وجمعية أهلية مصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، وتضمن القرار، قبول طلبين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة لمتابعة الانتخابات أيضًا مع إخطارهم بالموافقة.

وتنشر "الوطن"، أسماء الـ24 منظمة وجمعية أهلية مصرية التي وافق القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على متابعتها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتضم قائمة المنظمات كلاً من "حلف مصر لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، وجمعية الدكتور للخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع، والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، والمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان".

وشملت القائمة كلا من "جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، وجمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان، وجمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم".

كما تضمنت القائمة: "الجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، والمؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية تنمية المجتمع بالبغادة، ومؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية، وجمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع، وجمعية منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج، وجمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع".