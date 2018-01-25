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الوطن

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي من الحقول الزراعية في كفر الشيخ

منذ 14 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي من الحقول الزراعية في كفر الشيخ

مديرية أمن كفر الشيخ - صورة أرشيفية

تمكنت مباحث مركز بيلا في كفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص في سرقة المواشي من الحقول الزراعية والحظائر بقرى المركز.

وكان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، بتكرار بلاغات سرقة المواشي بقرى مركز بيلا.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد عبد الوهاب،رئيس مباحث المديرية وبرئاسة الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونوه، بالتنسيق مع فرع الأمن العام لضبط مرتكبي تلك الوقائع.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين وهم: "ع.أ.ع.م" 21 عامًا،عاطل،و"م.إ.م.إ" 20 عامًا،عاطل،و"ي.ع.ع.م" 20 عامًا،عاطل،وجميعهم مقيمون بدائرة مركز المحلة الكبري، أمكن لفريق البحث تحديد مكانهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة المركز، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة رؤوس ماسية وأغنام وماعز، من خلال جمع معلومات الضحايا بدائرة المركز، ثم التخطيط لتنفيذ الوقائع، وحرر المحضر رقم 568 جنح مركز شرطة بيلا لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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