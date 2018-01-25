ملتقى البحر المتوسط للمياه يوصي بتحليتها لمواجهة الندرة المائية

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط والذي استمرت فعالياته 3 أيام بالقاهرة انتهت أول أمس، دشن عدد من التوصيات التي سوف يتم عرضها خلال المنتدى العالمي للمياه المقرر عقده في الفترة من 18 لـ23 مارس 2018 بمدينة برازيليا بالبرازيل.

وتمثلت توصيات الملتقى في أهمية تنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والتي تشمل تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ووجوب المحافظة على المياه الجوفية من التلوث والتركيز على حسن إدارة واستغلال هذا المصدر الهام بالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في تشغيل طلمبات الري وبالأخص في سحب المياه الجوفية فضلا عن أهمية التعاون الدولي بين دول المنطقة من أجل نقل التكنولوجيا وتوطينها في مختلف مجالات إدارة مصادر المياه.

كما تمثلت توصيات المؤتمر في ضرورة التركيز على حوكمة المياه وتطوير المؤسسات العاملة في مجال المياه وأهمية مشاركة كافة شرائح المنتفعين في إدارة مصادر المياه المختلفة والتعاون الكامل مع المؤسسات الحكومية علاوة على أهمية استدامة التمويل وكفايته لمشروعات خدمات المياه لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في منطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى ضرورة وأهمية الاستثمار في إدارة مختلف مصادر المياه ومشاركة القطاع الخاص والتعاون الدولي بين دول المنطقة في تنفيذ مختلف برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين مختلف خبراء المنطقة.

وأضافت وزارة الري أن مصر لديها العديد من قصص النجاح في تنفيذ مشروعات رائدة للتكيف مع التغيرات المناخية كما أن المركز القومي لبحوث المياه لديه تجارب ناجحة في معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تقنية الأراضي الرطبة ثم استخدام المياه المعالجة في الاستزراع السمكي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المركز القومي لبحوث المياه يقوم بتنفيذ متابعة دورية لنوعية المياه على مستوى الجمهورية لمختلف مصادر المياه ومنها الجوفية ويقوم معهد بحوث المياه الجوفية بتطوير استرتيجيات وخطط لتحسين إدارة هذا المصدر الهام باستخدام أحدث تقنيات المتابعة عن بعد وربط طلمبات الأبار بمصادر متجددة للطاقة.

وأوضحت أن مصر لديها العديد من التجارب الرائدة في تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويقوم المركز القومي لبحوث المياه من طرفه بتنفيذ أبحاث عديدة خاصة بهذه المجالات وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية والأوروبية.