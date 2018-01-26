مقدم دعوى "شطب عنان" يكشف تفاصيل استدعائه للنيابة

قال المستشار عمرو عبد الرازق، مقدم الدعوى ضد الفريق سامي عنان، إن ما يهم أن المرشح الرئاسي أيا كان اسمه أو صفته لا بد وأن يكتسب الصفة القانونية لأنه سيمثل البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن قانون تنظيم الانتخابات الذي تم وضعه في 2014 أشار إلى أنه لا يجوز أن يتقدم ضباط الشرطة والجيش للانتخابات أو يمارسوا العملية السياسية وفقا للقانون رقم 122 لسنة 59.

وأشار عبد الرازق، إلى أنه أراد التأكد بأن الفريق سامي عنان ليس على قوة القوات المسلحة وبالتالي تقدم بدعوى قضائية لمعرفة ما إذا كان "عنان" على قوتهم أم خرج من الخدمة؟، مضيفا أنه قد صدر حكم يلزم وزارة الدفاع بإعلان موقف "عنان" الأمر الذي جعل الوزارة تتقدم بخطابها الأخير بشأن الفريق سامي عنان.

وتابع عبد الرازق، أن بيان وزارة الدفاع كشف أن "عنان" لا يزال على قوة القوات المسلحة ويستفيد بكافة المزايا الخاصة بضباطها مضيفا أنه تقدم بتلك الشهادة للهيئة الوطنية للانتخابات لشطب اسم المرشح سامي عنان من قوائم الناخبين.