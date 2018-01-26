عضو الهيئة العليا لـ"الوفد": خوضنا الانتخابات الرئاسية يضر بالحزب

قال ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه أول من طرح فكرة وجود مرشح وفدي في الرئاسة منذ عام تقريبًا من أجل خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن طلبه قوبل بالرفض من جانب أعضاء الهيئة العليا للحزب.

وأضاف، خلال حواره في برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن الرفض جاء مبررًا بأن السيسي شعبيته كاسحة ويحظى بثقة الشعب بالكامل، مستطردًا: "قولتلهم شخصية وطنية محترمة تنزل أمام السيسي ولو منجحتش المرة دي تنجح المرة الجاية".

وأشار، إلى أن خوض الوفد سباق الرئاسة في الوقت الحالي يضر بالحزب نظرًا لقرب المسافة بين إعلان الترشح وموعد الانتخابات بالإضافة إلى ضعف الحزب، رغم كونه أكبر حزب في مصر بلا منازع وله 200 مقر في مختلف المحافظات وشعبية جارفة من المواطنين.