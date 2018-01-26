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الوطن

القبض على عاطلين بحيازتهما 20 قطعة حشيش و200 قرص مخدر في البحيرة

منذ 21 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
القبض على عاطلين بحيازتهما 20 قطعة حشيش و200 قرص مخدر في البحيرة

اللواء محمد هندي

ألقى ضباط مباحث إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة، القبض على عاطلين بتهمة ترويج المخدرات، وبحوزتهما 20 قطعة حشيش و200 قرص مخدر.

وتلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بضبط "محمد .س" 49 سنة عامل زراعي ومقيم بإيتاي البارود، وبحوزته 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جراما، ومبلغ مالى 75 جنيهًا، وهاتف محمول.

كما ضُبط "أحمد .ز" 40 سنة عاطل ومقيم بمركز شبراخيت، وبحوزته 200 قرص مخدر ومبلغ مالى 40 جنيها.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وحُرر محضران بالواقعتين، والعرض على النيابة العامة.

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