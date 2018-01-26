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الوطن

جامعة القاهرة تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2018

منذ 34 دقيقة
كتب: أميرة فكري
جامعة القاهرة تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2018

رئيس جامعة القاهرة

تشارك جامعة القاهرة في فعاليات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2018 والمقام بأرض المعارض بمدينة نصرخلال الفترة من 27 يناير الحالي وحتى 10 فبرايرالمقبل.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، يمثل جامعة القاهرة بجناح خاص بالمعرض، مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بمجموعة من أهم الكتب المترجمة عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والفارسية التي يصدرها المركز، ضمن مشروع جامعة القاهرة للترجمة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهو المشروع الذي تهدف من خلاله الجامعة إلى تأسيس منبر للإبداع الفكري والثقافي في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

وقالت الدكتورة أماني بدوي مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، إن هناك تنوع في مجالات الكتب والمؤلفات التي يشارك بها المركز من علم نفس وفلسفة وتاريخ وأدب ومتون، مثل متن التلمود المترجم عن العبرية ومعجم الأديان العالمية.

ومن أهم الكتب أيضًا التي يشارك بها مركز اللغات والترجمة بالمعرض، كتاب الفلسفة في قرن جديد، وكتاب العقل والتاريخ.

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