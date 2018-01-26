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الوطن

دورة تدريبية في إدارة الحملات الانتخابية بالمنيا

منذ 21 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
دورة تدريبية في إدارة الحملات الانتخابية بالمنيا

جانب من التدريب

نظمت أمانة المرأة بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة المنيا، الدورة التدريبية الأولى في إدارة الحملات الانتخابية والاتصال الفعال.

حضر التدريب هيئة مكتب المراة للمحافظة وأمينات المرأة بجميع المراكز، وتأتي ضمن خطة الأمانة العامة للمحافظة، وتعتبر أولى الدورات التي ستتم بشكل دوري مع جميع الأمانات النوعية.

صرح وليد عبد القوى أمين تنظيم الحملة بالمحافظة بأن هذه الدورة في إطار توجيهات الدكتور زين الأطناوي المنسق العام للحملة بالمحافظة بعقد سلسلة من الدورات لجميع الأمانات النوعية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

 

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