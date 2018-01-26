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الوطن

بدء التعاقد مع شركة نظافة لجمع القمامة بالوادي الجديد

منذ 31 دقيقة
كتب: شرف غريب
بدء التعاقد مع شركة نظافة لجمع القمامة بالوادي الجديد

الوحدة المحلية لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى وضع كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركة نظافة لجمع القمامة بمدينة الخارجة.

وأضاف الطماوي، أن الوحدة المحلية ستعلن عن مزاد علني بداية شهر فبراير المقبل للتعاقد مع شركة تتولى جمع القمامة ونقلها لمجمع المخلفات الكبير بمنطقة الكيلو 10، مع توفير سيارات جمع قمامة صغيرة وتروسيكلات لتستطيع الوصول إلى الشوارع الضيقة في منطقة الخارجة الشعبية والقديمة لجمع القمامة منها.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن المركز حاليًا ينفذ حملات نظافة مكبرة ومجمعة على مدار كل أسبوع تتولى نظافة ورفع الأتربة من على جانبي الأرصفة في كل أحياء المدينة.

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