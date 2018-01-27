وفاء عامر عن تقبيلها أثناء السلام على الرجال: "أهم حاجة النية"

علقت الفنانة وفاء عامر، على خبر عرض أمامها عن أن رئيسة بلدية في فرنسا تدعو لمنع تقبيل النساء عند السلام قائلة: "كل واحد حر".

وردت "عامر"، خلال استضافتها في برنامج "أنا وأنا" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري المذاع عبر فضائية "أون إي" على سؤال هل توافقين على تقبيل أي رجل عند السلام؟ قائلة: "أن تقبيل عند السلام من أي رجل "مش كل الناس، يعني مثلا مش هخلي معجب يسلم عليا يبوسني، وممكن أبوس ناس من زمايلي من الوسط".

وتابعت أن أهم شيء هو النية فقط، مشيرة إلى أنها تقوم بتقبيل بعض زملائها في الوسط أثناء السلام.