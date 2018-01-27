تصادم سيارتي نقل وانقلاب إحداهما بحمولتها على مزلقان قطار بالدقهلية

انقلبت سيارة نقل محملة بالرمال على مزلقان السكة الحديد بين قريتي "شاوة - ميت الأكراد" بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إثر اصطدامها بسيارة أخرى.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغا لشرطة النجدة وغرفة الكوارث بالمحافظة بحدوث تصادم بين سيارتي نقل بمقطورة على طريق مزلقان "شاوة - ميت الأكراد" وانقلاب إحداهما وإغلاق الطريق.

انتقل رجال المباحث ورجال المرور ومسؤولي مركز ومدينة المنصورة والمعدات إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب حمولة السيارة من الرمال على الطريق.

وتمكن رجال النوباتجية أمس، بمجلس المدينة من رفع السيارة والرمال من على المزلقان.