تسجيل الدخول

الوطن

صور| تركوا الميت لبناء مقبرة مخالفة بالمنوفية والوحدة المحلية تهدمها

اليوم AM 12:53
كتب: محمود الحصري
صور| تركوا الميت لبناء مقبرة مخالفة بالمنوفية والوحدة المحلية تهدمها

أهالي قرية في المنوفية يحاولون بناء مقبرة مخالفة أثناء جنازة متوفى

شهدت قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، واقعة غريبة حينما حاول أهالي القرية بناء مقبرة في الأراضي الزراعية المتاخمة لمقابر القرية  بالمخالفة للقانون وبدون تراخيص.

وشرعت أسرة المتوفى في بناء مقبرة بالطوب الأحمر فور الإعلان في القرية عن حالة الوفاة مساء أمس الأول الخميس، وقبل تشييع الجثمان أمس الجمعة، فيما لم يسعفهم الوقت في إنهاء البناء وظلوا منتظرين بنعش المتوفى أمام المقبرة المخالفة، وفي تلك الأثناء قرر وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة تلا تنفيذ قرار بالإزالة الفورية في المهد للمخالفة.

فيما أكد عبدربه في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمركز ومدينة تلا، أنه أثناء تقديمة التهاني لقيادات قسم تلا بيعد الشرطة تم إبلاغة بالمخالفة، فقرر إزالة المخالفة في المهد، مشيرًا إلى أن الأهالي نسوا أن إكرام الميت دفنه، وعليه فقد كلف محمد أبو منصور رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط جدام بتنفيذ قرار الإزالة وطلب من قيادات قسم الشرطة بتوفير قوة لإزالة المخالفة، وبالفعل خرجت قوة تحت إشراف العقيد إبراهيم الدسوقي مأمور قسم شرطة تلا وتم تنفيذ قرار الإزالة، نافيا وجود ما يسمى التعذر، ما اضطر الأهالي في نهاية الأمر إلى دفن المتوفى في المقابر القديمة لعائلته.

أخبار متعلقة

بعد أوامر الرئيس.. "عنيك في عنينا" تجوب المنوفية والبحيرة

بعد أوامر الرئيس.. "عنيك في عنينا" تجوب المنوفية والبحيرة

"عنيك في عنينا".. مبادرة مؤسسة "صناع الخير"، انطلقت نهاية ديسمبر الماضي، تحت رعاية مجلس الوزراء، لمحاربة العمى ومسبباته في مصر، وسرعان ما وصل صداها إلى الرئيس
إصابة أسرة من 6 أفراد بالاختناق بسبب موقد تدفئة في المنوفية

إصابة أسرة من 6 أفراد بالاختناق بسبب موقد تدفئة في المنوفية

أصيب سائق وزوجته وأولاده الأربعة باختناق بقرية ميت أبو الكوم
سقوط كثيف للأمطار في المنوفية وانقطاع التيار الكهربائي في القرى

سقوط كثيف للأمطار في المنوفية وانقطاع التيار الكهربائي في القرى

شهدت محافظة المنوفية استمرار موجة الطقس السيئ وتساقط الأمطار بشكل متواصل لساعات طويلة منذ ليل أمس وحتى ظهر اليوم الجمعة، مما أدى إلى تراكم المياة في الشوراع وص
"ثقافة" المنوفية تحتفل بذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة

"ثقافة" المنوفية تحتفل بذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة

نظم قصر ثقافة شبين الكوم التابع لثقافة المنوفية، احتفالية كبيرة مساء أمس بنقابة الأطباء بشبين الكوم، في إطار احتفال الهيئة العامة لقصور
قيادات المنوفية يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قيادات المنوفية يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع صباح اليوم، الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إكليل الزهور على النصب التذكاري لش

التعليقات

الدورة الـ49 لمعرض الكتاب

الأكثر قراءة

عاجل