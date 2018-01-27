صور| تركوا الميت لبناء مقبرة مخالفة بالمنوفية والوحدة المحلية تهدمها

شهدت قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، واقعة غريبة حينما حاول أهالي القرية بناء مقبرة في الأراضي الزراعية المتاخمة لمقابر القرية بالمخالفة للقانون وبدون تراخيص.

وشرعت أسرة المتوفى في بناء مقبرة بالطوب الأحمر فور الإعلان في القرية عن حالة الوفاة مساء أمس الأول الخميس، وقبل تشييع الجثمان أمس الجمعة، فيما لم يسعفهم الوقت في إنهاء البناء وظلوا منتظرين بنعش المتوفى أمام المقبرة المخالفة، وفي تلك الأثناء قرر وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة تلا تنفيذ قرار بالإزالة الفورية في المهد للمخالفة.

فيما أكد عبدربه في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمركز ومدينة تلا، أنه أثناء تقديمة التهاني لقيادات قسم تلا بيعد الشرطة تم إبلاغة بالمخالفة، فقرر إزالة المخالفة في المهد، مشيرًا إلى أن الأهالي نسوا أن إكرام الميت دفنه، وعليه فقد كلف محمد أبو منصور رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط جدام بتنفيذ قرار الإزالة وطلب من قيادات قسم الشرطة بتوفير قوة لإزالة المخالفة، وبالفعل خرجت قوة تحت إشراف العقيد إبراهيم الدسوقي مأمور قسم شرطة تلا وتم تنفيذ قرار الإزالة، نافيا وجود ما يسمى التعذر، ما اضطر الأهالي في نهاية الأمر إلى دفن المتوفى في المقابر القديمة لعائلته.