طارق الملا: هناك خطة واضحة ومحددة لتعجيل الإنتاج

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن لقاءه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تطرق لمناقشة المشروعات البترولية الجديدة في منطقة قناة السويس، بجانب استعراض ما تم من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بهدف توصيل مليون وحدة سنويا للمنازل.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن هناك خطة واضحة ومحددة لتعجيل الإنتاج بهدف وقف الاستيراد من الغاز المسال خلال العام الجاري مما يوفر 250 مليون دولار شهريًا.

ولفت إلى أن حقل ظهر مقسم على مراحل للتشغيل، حيث تشمل المرحلة الأولى إنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميا وبنهاية 2018 يصل الإنتاج 1.7 مليار قدم مكعب يوميًا.