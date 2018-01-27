شريف إسماعيل وطارق الملا يبحثان التشغيل التجريبي لحقل ظهر

قال المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه ناقش مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، التشغيل التجريبي لحقل ظهر، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي سيكون قريبا جدا.

وأضاف وزير البترول في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أنه تم مناقشة الخطط الخاصة بمشروعات البنية التحتية من المستودعات، مشيرًا إلى تشغيل مستودعات جديدة في بدر وسوهاج والخط الواصل ما بين أسيوط وسوهاج.

وأشار المهندس طارق المُلا إلى استعراض تقدم الأعمال في المرافق والموانئ الجاري إنشاؤها بعدد من المحافظات.