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الوطن

وزارة الهجرة تنظم جولة لجاليتي قبرص واليونان لزيارة أنفاق قناة السويس

منذ 28 دقيقة
كتب: عبدة ابوغنيمة
وزارة الهجرة تنظم جولة لجاليتي قبرص واليونان لزيارة أنفاق قناة السويس

قناة السويس

زار وفدان من الجالية القبرصية واليونانية المتواجدين بمصر، موقع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار الجولة التفقدية التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لهيئة قناة السويس الجديدة وأنفاق الإسماعيلية.

واستمع الوفدان إلى شرح تفصيلي لآلية العمل داخل الأنفاق والأعمال الإنشائية، والمعلومات عن مشروع حفر أنفاق قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية لتنمية منطقة القناة وربط غرب القناة بشرقها، والذي يلعب دورًا مهمًا في مشروع تنمية سيناء بوجه عام، وتسهيل حركة التجارة، وإنهاء العديد من المشكلات التى تعوق الحركة من وإلى سيناء.

جاء ذلك في إطار أسبوع العودة للجذور الذي أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تخت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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