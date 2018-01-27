اليوم.. بدء عرض "صاحب السعادة" للفنان عادل إمام على MBC مصر   

تبدأ قناة MBC مصرعرض مسلسل "صاحب السعادة" يوميًا عبر شاشتها في تمام السابعة مساءً يوميًا بداية من بعد غدٍ الإثنين.

تدور أحداث مُسلسل "صاحب السعادة" حول الموظف الحكومي السابق بهجت، والذي يلعب دوره النجم عادل إمام، الذي انصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده، وينهمك خلال علاقته اليومية بأحفاده بالغوص في الكثير من المشاكل الاجتماعية بصورة ساخرة.

بينما زوجته ووالدة أبنائه الـخمسة والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة، قد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة المَرَضيّة، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بإحدى جاراتهم في المبنى، مما يُفجر الكثير من المُفارقات والمواقف الضاحكة.

مسلسل "صاحب السعادة" يشارك به نخبة من الفنانين إلى جانب كل من عادل إمام ولبلبة، منهم خالد زكي، وأحمد عيد، وإدوارد، ومحمد إمام، وتارا عماد، وعدد من الوجوه الشابّة، بالإضافة إلى حشد من النجوم الذين يُطلّون كضيوف شرف في عددٍ من الحلقات منهم أحمد السقا، ولطفي لبيب، ومادلين طبر، وأخرين، من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.