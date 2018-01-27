نقيب الزراعيين يمنع الصحفيين من حضور الجمعية العمومية: للأعضاء فقط

منع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الصحفيين من دخول النقابة لتغطية فعاليات الجمعية العمومية اليوم بنادي النقابة بالدقي.

وعلق نقيب الزراعيين، على الواقعة لـ"الوطن"، بقوله: "لايصح حضور أي شخص من غير أعضاء الجمعية العمومية طبقا للقانون، لأننا ننقاش جدول الأعمال الخاص بالنقابة"، مشيرًا وتابع إلى اكتمال الجمعية العمومية المنعقدة لمناقشة ميزانية عام 2015 - 2016.

يذكر أن الجمعية العمومية ستناقش ميزانية عام "2015 - 2016"، وتقديم الاقتراحات وعرض السلبيات، ومناقشة جميع أمور النقابة، ووضع الحلول لمشاكلها.