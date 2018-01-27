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الوطن

نقيب الزراعيين يمنع الصحفيين من حضور الجمعية العمومية: للأعضاء فقط

منذ 16 دقيقة
كتب: مريم الخطري
نقيب الزراعيين يمنع الصحفيين من حضور الجمعية العمومية: للأعضاء فقط

سيد خليفة نقيب الزراعيين

منع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الصحفيين من دخول النقابة لتغطية فعاليات الجمعية العمومية اليوم بنادي النقابة بالدقي.

وعلق نقيب الزراعيين، على الواقعة لـ"الوطن"، بقوله: "لايصح حضور أي شخص من غير أعضاء الجمعية العمومية طبقا للقانون، لأننا ننقاش جدول الأعمال الخاص بالنقابة"، مشيرًا وتابع إلى اكتمال الجمعية العمومية المنعقدة لمناقشة ميزانية عام 2015 - 2016.

يذكر أن الجمعية العمومية ستناقش ميزانية عام "2015 - 2016"، وتقديم الاقتراحات وعرض السلبيات، ومناقشة جميع أمور النقابة، ووضع الحلول لمشاكلها.

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