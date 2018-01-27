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الوطن

معتز عبد الفتاح: مصر تعود إلى دورها الريادي في القارة الأفريقية

أمس PM 11:58
كتب: ضحى محمد
معتز عبد الفتاح: مصر تعود إلى دورها الريادي في القارة الأفريقية

معتز عبد الفتاح

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحضور اجتماعات القمة الإفريقية، مهمة للغاية، مشددًا على أن مصر تعود لدورها الطبيعي الريادي في القارة.

أضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال تقديمه برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، عبر فضائية "أون لايف"، مساء اليوم السبت، أن "الأفارقة مضمونين أكثر من العرب، الأفارقة لما بيتفقوا موجودين، لكن العرب وفقًا للأهواء، ممكن يتخانقوا مع بعض بسبب مقال نُشر في جريدة، أو إعلامي قال كلمة، اللغة بتسهل التواصل لكن برضو بتكون عامل لزيادة المشاكل".

أشار إلى أنه "على مصر زيادة التعاون مع الأفارقة اقتصاديًا، علينا الاستفادة من سوق 55 دولة إفريقية"، موضحًا أنه لا يوجد مشاكل بين الشعب المصري والسوداني، مضيفًا: "مفيش مشاكل بينا وأهلنا في السودان.. وبلاش متاجرة بمصالح مصر"، مشدّدًا على أن "مصر لن تسمح لأي أحد أن يعبث بمستقبلها، سواء أكان مائيًا أو غير ذلك من الملفات".

 

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