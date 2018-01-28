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الوطن

بوكو حرام تقتل ثلاثة مدنيين في شمال شرق نيجيريا

اليوم AM 12:08
كتب: أ.ف.ب
بوكو حرام تقتل ثلاثة مدنيين في شمال شرق نيجيريا

بوكو حرام

أفادت مصادر أمنية وأخرى محلية أن 3 مدنيين على الأقل قتلوا مساء الجمعة في هجوم نسب إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية في قرية تقع في ولاية أداماوا في شمال شرق نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة في هذه الولاية عثمان ابو بكر "حصل هجوم على قرية هيامبولا الليلة الماضية ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص وخطف ثلاثة اخرين"، محملا بوكو حرام المسؤولية.

وافاد المسؤول المحلي في المنطقة ماينا اولارامو ان المهاجمين قتلوا في البداية قرويا قبل ان يقوم احدهم بتفجير نفسه ما ادى الى مقتل مدنيين اثنين آخرين واصابة خمسة بجروح، كما خطف المهاجمون ثلاثة قرويين واصطحبوهم معهم.

وادت المواجهات بين جماعة بوكو حرام والسلطات النيجيرية خلال الاعوام الثمانية الماضية الى مقتل نحو عشرين الف شخص على الاقل وتشريد نحو 2،6 مليون في شمال شرق نيجيريا.

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