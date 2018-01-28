وزير الخارجية: قضايا الإرهاب أصبحت ضاغطة على الدول الإفريقية كافة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن محاربة الفساد على رأس أولويات القمة الأفريقية الـ30، موضحًا أنه سيتم تقديم الخطة بآليات عمل الاتحاد الأفريقي بصفة عامة، والشق المالي ومساهمات الدول وتمويل المشروعات في القارة الأفريقية.

وأضاف "شكري"، خلال حواره في برنامج "نقطة تماس" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة "أون لايف"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترأس مجلس السلم والأمن وسيدور الحديث عن ملف الإرهاب الذي أصبح ضاغط بقوة على كافة الدولة الأفريقية.

وأشار إلى أن هناك مخاطر وقلق أفريقي من تسلل العناصر الإرهابية الأجنبية من ساحات القتال في العراق وسوريا ويتجهوا إلى العمق الأفريقي.