وزير الخارجية: كل الدول الإفريقية تنظر لـ"الإخوان" كمنظمة إرهابية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن كل الدول الإفريقية تنظر إلى جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية وتدرك المخاطر المرتبطة بفكره المتطرف، موضحًا أن البيان الذى سيصدر عن القمة الإفريقية سيتناول كل الأبعاد المرتبطة بالإرهاب فيما يتعلق بالنواحي الفكرية.

وأضاف "شكري" خلال حواره في برنامج "نقطة تماس"، على قناة "أون لايف"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أنه سيتم إطلاق الساحة للتحرك وتناول شامل لقضية الإرهاب من حيث التنظيمات أو الموارد التي تتوفر لهذه المنظمات سواء جمعيات أو دول ترعى هذه المنتظمات لتحقيق أغراض سياسية، وذلك خلال القمة الإفريقية الـ30.