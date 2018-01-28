سامح شكري يكشف تفاصيل لقائه مع نظيره السوداني

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ اجتماعه مع وزير الخارجية السوداني تطرَّق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتوتر الذي شاب العلاقات خلال الفترة الماضية، وطرح كل طرف رؤيته للأسباب التي أدى إلى ذلك.

وأضاف «شكري» خلال حواره في برنامج «نقطة تماس» مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة «أون لايف»، أنَّه شدَّد خلال اللقاء على ضرورة العمل المشترك لإزالة أي سوء فهم وأي أسباب للتوتر من خلال اتخاذ إجراءات عملية تُبرِهن على التوجه الدائم للبلدين بتعزيز العلاقات والشعور بالمصير المشترك والرباط الذي يربط بين الشعبين «مقدس» يجب الحفاظ عليه ومراعاته.

وأشار إلى أنَّ اللقاء تناول الحديث عن سد النهضة وشرح المبادرة المصرية المتعلقة بالقضية.