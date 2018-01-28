محافظ بورسعيد: أشكر الأهلي والمصري لتقديمهما روحا عظيمة في لقاء السوبر

وجَّه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر للكابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري على مجهودة الكبير الذي يقدمه للنادي.

وأضاف الغضبان، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن النادي المصري يعد مثل "الهواء والماء" للشعب البورسعيدي.

وأشار الغضبان، إلى أنه من الضروري توجيه الشكر لجماهير النادي المصري وجهازة الفني الذين ظهروا بشكل مشرف في بطولة كأس السوبر التي جمعت الفريق مع النادي الأهلي والتي أقيمت في دبي، لافتا إلى أن الناديين الأهلي والمصري قدموا روحا عظيمة خلال لقائهما.