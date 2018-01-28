تسجيل الدخول

الوطن

محافظ بورسعيد: أشكر الأهلي والمصري لتقديمهما روحا عظيمة في لقاء السوبر

اليوم AM 02:09
كتب: خالد الأسمر
محافظ بورسعيد: أشكر الأهلي والمصري لتقديمهما روحا عظيمة في لقاء السوبر

عادل الغضبان

وجَّه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر للكابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري على مجهودة الكبير الذي يقدمه للنادي.

 وأضاف الغضبان، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن النادي المصري يعد مثل "الهواء والماء" للشعب البورسعيدي.

وأشار الغضبان، إلى أنه من الضروري توجيه الشكر لجماهير النادي المصري وجهازة الفني الذين ظهروا بشكل مشرف في بطولة كأس السوبر التي جمعت الفريق مع النادي الأهلي والتي أقيمت في دبي، لافتا إلى أن الناديين الأهلي والمصري قدموا روحا عظيمة خلال لقائهما.

أخبار متعلقة

الليلة.. محافظ بورسعيد وعلي حميدة ضيوف إيمان الحصري في "مساء DMC"

الليلة.. محافظ بورسعيد وعلي حميدة ضيوف إيمان الحصري في "مساء DMC"

تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، اليوم السبت، في برنامجها "مساء DMC"، على قناة DMC، محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والفنان علي حميدة.
محافظ بورسعيد يتفقد عيادة طبية ملحقة بمسجد "أم القرى"

محافظ بورسعيد يتفقد عيادة طبية ملحقة بمسجد "أم القرى"

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عيادة طبية ملحقة بمسجد "أم القرى" بمنطقة فاطمة الزهراء فى حى الضواحى.
محافظ بورسعيد: الطقس السيئ لم يمنع الأهالي من الاحتفال بعيد الشرطة

محافظ بورسعيد: الطقس السيئ لم يمنع الأهالي من الاحتفال بعيد الشرطة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، إن المحافظة لم تُغلق أي مواني وكذلك حركة الملاحة بقناة السويس تسير وفقَا للمعتاد رغم حالة الطقس السيئة.
محافظ بورسعيد يكرم أسر الشهداء

محافظ بورسعيد يكرم أسر الشهداء

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، احتفالية بشارع 23 يوليو أمام ميدان الشهداء، بمناسبة عيد الشرطة.

التعليقات

الأكثر قراءة

عاجل