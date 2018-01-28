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الوطن

علي حميدة: ارتبطت بصداقة وثيقة مع القذافي.. وكنت أزوره في بيته

اليوم AM 02:18
كتب: محمود البدوي
علي حميدة: ارتبطت بصداقة وثيقة مع القذافي.. وكنت أزوره في بيته

علي حميدة

قال الفنان علي حميدة، إنه كان ينام على الأرض ويتلقط الطعام من الشارع خلال فترة دراسته بالمعهد، موضحًا أنه طوال حياته يعشق تراب مصر ويحب القيادة السياسية المصرية على مر العصور، "بكون ضد فلان بس لو نجح خلاص أبقى معاه"، على حد وصفه.

وأضاف "حميدة"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن علاقته كانت وثيقة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حيث كان يزوره أكثر من مرة خلال العام في منزله.

وتابع قائلا: "آخر مرة رحت له كانت أيام الثورة، طلعت من بيته لاقيت فيه وش وكده بقوله هي الدنيا مقلوبة ليه عندكم ماتش كورة قالي لا ده فيه ثورة في كذا مدينة، قمت واخد أول طيارة وعلى بلدنا على طول".

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