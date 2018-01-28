دبلوماسي سابق: إفريقيا "قارة الفرص".. وعلينا استغلالها

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إفريقيا تُعد "قارة الفرص" حيث تمثل فرصا كبيرة أمام مصر لتوفير احتياجاتها من المواد الخام، ودعم مواقفها ويجب استغلالها.

وأضاف "حجازي"، خلال حواره في برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، على قناة "أون لايف"، أن الاتحاد الإفريقي يُرسى نماذج إيجابية بالمقارنة مع الجامعة العربية، ويسعى لحلم إفريقيا الواحدة والاندماج الاقتصادي، ويقود تجربة تطور مؤسسي نأمل أن تصل للجامعة العربية.

وشدد على ضرورة أن تقود مصر القارة في مجال مكافحة الفساد، وأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه القارة الإفريقية.