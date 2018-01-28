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الوطن

بالصور| قوات حرس الحدود تحبط محاولات جديدة للتسلل والتهريب عبر الحدود

منذ 33 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
بالصور| قوات حرس الحدود تحبط محاولات جديدة للتسلل والتهريب عبر الحدود

مضبوطات

نجحت قوات حرس الحدود في إحباط عدة محاولات للتهريب واختراق الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

وتمكنت من ضبط 16 عربة دفع رباعي وربع نقل على الحدود الغربية بهما حوالي 32 ألف قاروصة سجائر مسرطنة و300 ألف قرص مخدر و50 كجم لجوهر الحشيش.

وأوضح المتحدث العسكري تامر الرفاعي عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك" أنه تم ضبط 2000 عبوة من الأدوية المغشوشة والأدوات الطبية المهربة وأجهزة إتصال بالأقمار الصناعية، كما تم القبض على 20 فرد من المهربين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضبط 12 فرد أثناء محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية.

وأضاف أنه تم ضبط مركب صيد بمنطقة القصير بالبحر الأحمر عثر بداخلها على 300 لفافة لنبات البانجو المخدر.

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

 

 

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